US Release 26-player List for Copa America

US Soccer on Thursday announced the 26-man roster for the USMNT that will compete at the 2024 Copa América.

Here’s the 26-player Copa América roster:

GOALKEEPERS (3): Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto FC), Matt Turner (Nottingham Forest)

DEFENDERS (9): Cameron Carter-Vickers (Celtic FC), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

MIDFIELDERS (7): Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV Eindhoven)

FORWARDS (7): Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus), Haji Wright (Coventry City)