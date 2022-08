UEFA Champions League Group Stage – Qualified Teams

Qualified teams for the UEFA Champions League group stage ahead of Thursday’s draw in Istanbul from 1600 GMT:

Pot One

Real Madrid (ESP, holders)

Eintracht Frankfurt (GER, Europa League winners)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern Munich (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

FC Porto (POR)

Ajax (NED)

Also qualified

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atletico Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Borussia Dortmund (GER)

Red Bull Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Marseille (FRA)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Viktoria Plzen (CZE)

Maccabi Haifa (ISR)

Benfica (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)

FC Copenhagen (DEN)

Rangers (SCO)

