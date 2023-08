Manchester City v Sevilla Super Cup Starting Line-ups

Starting line-ups for the UEFA Super Cup final between Manchester City and Sevilla at the Georgios Karaiskakis Stadium in Piraeus, Athens (kick-off 1900 GMT):

Manchester City (4-3-3)

Ederson; Kyle Walker (capt), Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Ake; Rodri, Mateo Kovacic, Phil Foden; Jack Grealish, Erling Haaland, Cole Palmer

Coach: Pep Guardiola (ESP)

Sevilla (4-2-3-1)

Yassine Bounou; Jesus Navas (capt), Loic Bade, Nemanja Gudelj, Marcos Acuna; Joan Jordan, Ivan Rakitic; Lucas Ocampos, Oliver Torres, Erik Lamela; Youssef En-Nesyri

Coach: Jose Luis Mendilibar (ESP)

Referee: Francois Letexier (FRA)

