Federation Cup: Round Of 32 Fixtures For Men

Heartland FC (Imo) Vs Essien Ayi FC (Cross River) – Awka – 10/05/23 – 2pm

Ahudiya (Abia) Vs Bendel Insurance (Edo) – Calabar – 10/05/23 – 4pm

Standard FC (Kaduna) Vs Sunshine Stars (Ondo) – Lokoja – 10/05/23 – 4pm

EFCC FC (FCT) Vs Akwa United (Akwa Ibom) – Awka – 10/05/23 – 4pm

Warri Wolves (Delta) Vs 3SC (Oyo) – Owerri – 10.05/23 – 4pm

Mighty Jets (Plateau) Vs Gombe United (Gombe) – Kano – 10/05/23 – 4pm

Osun United (Osun) Vs Insurance Feeders (Edo) – Lagos – 10/05/23 – 4pm

Cynosure FC (Ebonyi) Vs Lobi Stars (Benue) – Abuja Area 3 – 10/05/23 – 4pm

Plateau United (Plateau) Vs Rivers United/Enyimba FC – TBD – 10/05/23

Ingas FC (Enugu) Vs El-Kanemi Warriors (Borno) – Kaduna – 10/05/23 – 4pm

Nasarawa United (Nasarawa) Vs DMD FC (Borno) – Bauchi – 10/05/23 – 4pm

Ikorodu City (Lagos) Vs Kwara United (Kwara) – Osogbo – 10/05/23 – 4pm

FC Ebedei (Ekiti) Vs Igbajo FC (Osun) – Ibadan – 10/05/23 – 4pm

Rangers Int’l (Enugu) Vs Kano Pillars (Kano) – Abuja Goal Project – 10/05/23 – 4pm

FR Ebunuja (Imo) Vs Doma United (Gombe) – Abuja Area 3 – 10/05/23 – 2pm

Edel FC (Anambra) Vs Mailantarki FC (FCT) – Akure – 10/05/23 – 4pm

FEDERATION CUP: ROUND OF 16 FIXTURES (WOMEN)

Bayelsa Queens Vs Dannaz Ladies (Dannaz Ladies were involved in an accident cannot continue in the competition)

Fortress FC (Edo) Vs Honey Badgers (Benue) – Lokoja – 11/05/23 – 2pm

Heartland Queens (Imo) Vs Lakeside Queens (Ogun) – Warri – 11/05/23 – 2pm

Edo Queens (Edo) Vs Maureen Mmadu FC (Abia) – Calabar – 11/05/23 – 4pm

Robo Queens (Lagos) Vs Royal Queens (Delta) – Awka – 11/05/23 – 4pm

Nasarawa Amazons (Nasarawa) Vs Naija Ratels (FCT) – Lokoja – 11/05/23 – 4pm

Rivers Angels (Rivers) Vs Osun Babes (Osun) – Warri – 11/05/23 – 4pm

Moje Queens (Kwara) Vs Delta Queens (Delta) – Lagos – 11/05/23 – 4pm