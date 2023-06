Factfiles for CAF Champions League finalists Al Ahly of Egypt and Wydad Casablanca of Morocco ahead of the first leg in Cairo on Sunday (1900 GMT):

– AHLY – Formed: 1907 Ground: Cairo International Stadium (capacity: 72,000) Popular name: Red Devils CAF titles: 10 – Champions League; 1 – Confederation Cup; 8 – Super Cup; 4 – African Cup Winners Cup Captain: Mohamed el Shenawy (goalkeeper) Coach: Marcel Koller (SUI) Path to final: Last 32 – US Monastir (TUN) 3-0 home, 1-0 away; Group B – Al Hilal (SUD) 3-0 0-1, Coton Sport (CMR) 3-0 4-0, Mamelodi Sundowns (RSA) 2-2 2-5; Quarter-final – Raja Casablanca (MAR) 2-0 0-0; Semi-final – Esperance (TUN) 1-0 3-0 Scorers: 5 – Mahmoud Kahraba; 4 – Hussein el Shahat, Percy Tau; 3 – Mohamed Abdelmonem, Hamdy Fathy; 2 – Mohamed Sherif; 1 – Ahmed Abdelkader, Ahmed Kendouci, Raafat Khalil – WYDAD – Formed: 1937 Ground: Stade Mohammed V (65,000) Popular name: Red Castle CAF titles: 3 – Champions League; 1 – Super Cup; 1 – African Cup Winners Cup Captain: Yahya Jabrane (midfielder) Coach: Sven Vandenbroeck (BEL) Path to final: Last 32 – Rivers Utd (NGR) 6-0 1-2; Group A – JS Kabylie (ALG) 3-0 0-1, Petro Luanda (ANG) 1-0 2-0, V Club (COD) 1-0 0-0; Quarter-final – Simba (TAN) 1-0 0-1 (4-3 penalties); Semi-final – Mamelodi Sundowns 0-0 2-2 (won on away goals) Scorers: 7 – Bouly Sambou; 3 – Jabrane; 2 – Ayoub el Amloud; 1 – Hamid Ahahad, Zouhair el Moutaraji, Arsene Zola. Own goals – Guy Magema (V Club), Mothobi Mvala (Sundowns) AFP