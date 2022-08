Europa Conference League Group Stage Draw

Draw for the group stage of this season’s UEFA Europa Conference League, made in Istanbul on Friday:

Group A: Istanbul Basaksehir (TUR), Fiorentina (ITA), Hearts (SCO), RFS (LAT)

Group B: West Ham United (ENG), FCSB (ROM), Anderlecht (BEL), Silkeborg (DEN)

Group C: Villarreal (ESP), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Austria Vienna (AUT), Lech Poznan (POL)

Group D: Partizan Belgrade (SRB), Cologne (GER), Nice (FRA), FC Slovacko (CZE)

Group E: AZ Alkmaar (NED), Apollon Limassol (CYP), FC Vaduz (LIE), Dnipro-1 (UKR)

Group F: Gent (BEL), Molde (NOR), Shamrock Rovers (IRL), Djurgardens (SWE)

Group G: Slavia Prague (CZE), CFR Cluj (ROM), Sivasspor (TUR), Ballkani (KOS)

Group H: Basel (SUI), Slovan Bratislava (SVK), Zalgiris Vilnius (LTU), Pyunik (ARM)

Match dates:

Matchday 1: September 8

Matchday 2: September 15

Matchday 3: October 6

Matchday 4: October 13

Matchday 5: October 27

Matchday 6: November 3

AFP