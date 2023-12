Africa Cup of Nations – Tunisia Squad

Tunisia squad named on Thursday for the Africa Cup of Nations which is being hosted by Ivory Coast and runs from January 13 to February 11:

Squad

Goalkeepers: Aymen Dahmen (Club Sportif Sfaxien), Mouez Hassen (Club Africain), Bechir Ben Said (US Monastir)

Defenders: Ali Abdi (Caen/FRA), Ali Maaloul (Al-Ahly/EGY), Wajdi Kechrida (Atromitos/GRE), Yassine Meriah (Esperance), Montassar Talbi (Lorient/FRA), Hamza Jelassi (Etoile de Sahel), Yan Valery (Angers/FRA), Oussama Haddadi(Greuther Fuerth/GER), Alaa Ghram (Club Sportif Sfaxien)

Midfielders: Elyes Skhiri (Cologne/GER), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance), Aissa Laidouni (Union Berlin/GER), Houssem Teka (US Monastir), Hamza Rafia (Lecce/ITA), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano/SUI), Anis Ben Slimane (Brondby/DEN)

Forwards: Youssef Msakni (Al-Arabi/QAT), Naim Sliti(Ettifaq/KSA), Taha Yassine Khenissi (Kuwait/KUW), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Seifallah Letaief (FC Winterthour/SUI), Bassem Serarfi (Club Africain), Elias Achouri (FC Copenhagen/DEN), Mortada Ben Ouanes (Kasımpasa/TUR)

afp