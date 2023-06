Africa Cup Of Nations Qualifying State Of play

Africa Cup of Nations qualifying state of play after matchday five:

Qualified (15)

Algeria, Burkina Faso, Cape Verde, Egypt, Equatorial Guinea, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast (hosts), Mali, Morocco, Nigeria, Senegal (holders), South Africa, Tunisia, Zambia

Contenders (16 for nine places)

Group C: Namibia, Cameroon, Burundi (two places)

Group E: Ghana, Angola, Central African Republic (two places)

Group F: Tanzania or Uganda

Group G: Gambia or Congo Brazzaville

Group I: Mauritania, Democratic Republic of Congo, Gabon, Sudan (two places)

Group L: Mozambique or Benin

Eliminated (15)

Botswana, Comoros, Eswatini, Ethiopia, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Niger, Rwanda, Sao Tome e Principe, Sierra Leone, South Sudan, Togo

Final round (Sept 4-12)

G. Bissau v S. Leone, Nigeria v Sao Tome, Togo v C. Verde, B. Faso v Eswatini, Cameroon v Burundi, Malawi v Guinea, Egypt v Ethiopia, Angola v Madagascar, Ghana v C.A.R., Niger v Uganda, Algeria v Tanzania, Gambia v Congo, Mali v S. Sudan, Comoros v Zambia, I. Coast v Lesotho, Mauritania v Gabon, DR Congo v Sudan, Libya v E. Guinea, Tunisia v Botswana, Morocco v Liberia, Mozambique v Benin, Senegal v Rwanda

afp